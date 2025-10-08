Вандалы осквернили надгробия на кладбище в селе Ивановка Чуйской области. Родные усопших обнаружили на памятниках оскорбительные надписи, сделанные аэрозольными красками.

Сельчане требуют от правоохранительных органов и местных властей найти виновных и наказать их, потому что это не просто хулиганство, а оскорбление памяти.

В пресс-службе акимиата Иссык-Атинского района отметили, что в настоящее время местный отдел внутренних дел проводит мероприятия по выявлению совершивших вандализм на кладбище. Это дело находится на контроле районной госадминистрации.