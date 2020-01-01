В Ноокене убили милиционера

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области убили милиционера. Об этом сообщает региональное УВД.

Уточняется, что убийство произошло накануне, 31 декабря.

«Из территориальной больницы в милицию поступило сообщение о пациенте с колото-резаным ранением. Выяснилось, что в селе Арал милиционер пытался задержать подозреваемого в избиении местных жителей. В это время ему нанесли удар ножом в грудную клетку. От полученных травм милиционер скончался. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». Подозреваемый задержан», — сообщили в УВД.

Погибший родился в 1989 году в селе Кенеш Базар-Коргонского района. У него остались жена и двое детей.