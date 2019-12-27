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Происшествия

Крушение самолета в Казахстане: озвучены первые подробности катастрофы

Фото из социальных сетей. Разбившийся самолет

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал подробности катастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air в Алматы. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

«Правительственная комиссия приступила к работе. Сегодня мы на взлетно-посадочной полосе обнаружили два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом в 300-400 метров. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании полосы, шасси к этому времени были убраны, судно пыталось взлететь. Оно столкнулось с забором и врезалось в пустой дом. Судно разбито на две части. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части», — заявил Роман Скляр на пресс-конференции. 

«Хочу сказать, что никто не останется без поддержки государства. Всем семьям погибших и пострадавших будут оказаны необходимая помощь и поддержка. Правительственная комиссия уже приступила к работе на месте происшествия», — заверил он.

Предварительные причины авиакатастрофы: либо это ошибка пилота, либо технические причины.

Роман Скляр

Сегодня утром самолет Bek Air с 93 пассажирами и 5 членами экипажа вылетел из Алматы и сразу пропал с радаров. По последним данным, число погибших при крушении лайнера достигло 15 человек, в МВД сообщают о гибели 12 человек.
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