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Происшествия

В Узгене внук пытался обворовать бабушку, а потом ударил ее ножом

В Узгенском районе 22-летний парень чуть не убил бабушку. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что 12 декабря в районную больницу с ножевым ранением поступила 70-летняя женщина. Выяснилось, что бабушку пытался убить внук.

УВД Ошской области
Фото УВД Ошской области. Милиция разыскивает подозреваемого в покушении на убийство

«Ночью парень искал деньги в сундуке. Когда женщина проснулась и сделала замечание, он ударил ее в грудь кухонным ножом. Подозреваемый сбежал с места происшествия. Милиция разыскивает 22-летнего Ж. уулу Э. Потерпевшая в реанимации. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. После заключения экспертов уголовное дело могут переквалифицировать», — добавили в УВД.
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