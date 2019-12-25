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В Чуйской области мужчина зарезал жену, а затем совершил суицид

В Аламединском районе Кыргызстана ссора между супругами закончилась убийством. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее сведениям, 24 декабря в милицию поступило сообщение о том, что в военный госпиталь в селе Беш-Кунгей поступила женщина с ножевым ранением.

«На месте сотрудники милиции выяснили, что 24-летняя Ы.П. скончалась от полученных ран. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В этот же день в милицию поступило сообщение о том, что в больницу села Арашан поступил мужчина с ножевыми ранениями. По предварительным данным, ранения он нанес себе сам. 28-летний Ч.Р. скончался», — отметили в ведомстве.

«Установлено, что мужчина и женщина — супруги, состояли в браке около трех лет, воспитывали двоих детей. По предварительной версии, между ними произошла ссора, мужчина нанес ножевое ранение жене, а затем ранил себя», — добавили в ГУВД.
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