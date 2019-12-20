10:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке милиция задержала интернет-распространителя наркотиков

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекли канал сбыта одного из интернет-магазинов, незаконно распространявшего наркотики и психотропные вещества в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН.

СБНОН
Фото СБНОН. В доме у бишкекчанина милиция обнаружила наркотики и психотропные, которые продавались онлайн

В ходе обыска в доме у 35-летнего А.И. милиционеры изъяли ноутбук, жесткий диск, Wi-Fi роутеры, флеш-карты, аппарат для активации сим-карт, сотовые телефоны, марихуану, гашишное масло в шприцах, порошкообразное вещество белого цвета, изоленту, леденец желтого цвета с содержанием тетрагидроканнабинола, сушеные галлюциногенные грибы, банковские карты Кыргызстана и России, электронные весы, пакеты для фасовки наркотических средств, перчатки.

«В рамках досудебного производства проводятся следственные действия по установлению факта легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем. Кроме того, выясняется причастность других лиц к данному преступлению», — сообщили в СБНОН.
Ссылка:
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Нарколабораторию в сарае устроил житель Токтогульского района
Безнаказанность? Наркотики теперь рекламируют в популярных Телеграм-каналах
Баннер с рекламой наркотиков появился в Бишкеке. Чиновники мэрии демонтировали
Тихий кыргызский транзит. Как борьба с наркотиками сошла на нет
Баткенские пограничники изъяли 600 литров наркотического прекурсора
Реклама наркотиков вновь появилась на стенах в Бишкеке
Предпринимателю в Бишкеке подбросили наркотики. Организовала все бывшая жена
Задержанный с наркотиками волонтер из США на условия содержания не жалуется
Двоих американцев задержали с наркотиками в Джалал-Абадской области
Общество сразу выкинуло меня за борт. История бывшей наркоманки
Популярные новости
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт На кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт
Алкоголь на&nbsp;55&nbsp;тысяч сомов украли из&nbsp;супермаркетов четверо мужчин. Их&nbsp;задержали Алкоголь на 55 тысяч сомов украли из супермаркетов четверо мужчин. Их задержали
В&nbsp;Бишкеке КамАЗ задавил женщину В Бишкеке КамАЗ задавил женщину
Появились фотографии с&nbsp;места схода вагонов в&nbsp;Кыргызстане Появились фотографии с места схода вагонов в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; установил партнерские отношения с&nbsp;Евразийским банком развития «Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития
Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны? Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны?
Дешевле только дома. Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;любой сети Казахстана! Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!
Внесетевые разговоры еще выгоднее с&nbsp;&laquo;Пакетами минут и&nbsp;SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
20 декабря, пятница
10:52
Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыр...
10:41
Дамира Долоталиева: Правительство и депутаты добивают малый и средний бизнес
10:41
Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подписал соглашение о сотрудничестве
10:38
В Бишкеке милиция задержала интернет-распространителя наркотиков
10:13
«Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития