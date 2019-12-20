В Бишкеке милиция задержала интернет-распространителя наркотиков

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекли канал сбыта одного из интернет-магазинов, незаконно распространявшего наркотики и психотропные вещества в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН.

Фото СБНОН. В доме у бишкекчанина милиция обнаружила наркотики и психотропные, которые продавались онлайн

В ходе обыска в доме у 35-летнего А.И. милиционеры изъяли ноутбук, жесткий диск, Wi-Fi роутеры, флеш-карты, аппарат для активации сим-карт, сотовые телефоны, марихуану, гашишное масло в шприцах, порошкообразное вещество белого цвета, изоленту, леденец желтого цвета с содержанием тетрагидроканнабинола, сушеные галлюциногенные грибы, банковские карты Кыргызстана и России, электронные весы, пакеты для фасовки наркотических средств, перчатки.

«В рамках досудебного производства проводятся следственные действия по установлению факта легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем. Кроме того, выясняется причастность других лиц к данному преступлению», — сообщили в СБНОН.