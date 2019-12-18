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Сюжеты: Крупные взятки, Милицейские ЧП

В Бишкеке следователя, вымогавшую взятку, приговорили к штрафу

Свердловский районный суд признал виновной следователя РОВД, вымогавшую взятку за прекращение уголовного дела. Об этом говорится в приговоре суда.

«Следователь вымогала деньги у обвиняемого в мошенничестве за прекращение уголовного дела. После получения $4 тысяч сотрудника милиции задержали. Суд первой инстанции приговорил К.Ж. к выплате штрафа в размере 4 миллионов сомов. Бишкекский городской суд оставил решение в силе», — сообщается в приговоре.

Напомним, следователя К.Ж. задержали при получении взятки в мае 2018 года.
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