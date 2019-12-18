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Происшествия

В Кара-Суу женщину осудили за вымогательство денег у приятельницы

Кара-Суйский районный суд признал виновной Р.У. в вымогательстве денег. Об этом указано в приговоре суда.

Женщина вымогала у приятельницы 38 тысяч сомов за то, что не выдаст ее родителям рождение ребенка.

«Обвиняемая несколько месяцев вымогала деньги у приятельницы. Она угрожала: если не получит деньги, то расскажет родителям, что девушка тайно родила ребенка. Не выдержав давления, потерпевшая написала заявление в милицию. Подсудимую приговорили к штрафу в 100 тысяч сомов и отпустили под пробационный надзор сроком на два года», — сообщается в приговоре.
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