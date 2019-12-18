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Происшествия

В Сокулуке женщина на почве пьяной ссоры ранила ножом подругу

В Сокулукском районе по подозрению в покушении на убийство своей подруги задержана 31-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение о пациентке с ножевым ранением поступило в милицию 17 декабря из территориальной больницы.

«Потерпевшей оказалась 32-летняя местная жительница К.С. Она сообщила, что не знает, кто ее ранил. Со слов женщины, она распивала спиртные напитки со своими подругами у знакомого в доме. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» УК КР. В ходе следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 31-летняя Р.Б.», — сообщили в ГУВД.

По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной ссоры между женщинами. Подозреваемая водворена в ИВС ОВД Сокулукского района.
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