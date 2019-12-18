В Москве задержаны уроженцы Кыргызстана, вымогавшие у соотечественников деньги

Милиционеры задержали в Москве группу мужчин, которые вымогали деньги у кыргызстанцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в представительство МВД КР в России периодически поступала информация о том, что неизвестные активизировали преступную деятельность и под различными предлогами вымогают деньги у кыргызстанцев.

«Имелись оперативные данные о том, что некие лица пытаются организовать контроль над гражданами, занимающимися предпринимательством на территории Москвы и одноименной области для вымогательства», — отмечают в МВД.

«В представительство МВД КР в РФ обратился 36-летний кыргызстанец. Он сообщил, что неизвестные похитили его 33-летнего брата, уроженца Кара-Суйского района Ошской области. Злоумышленники вывезли мужчину в лес, нанесли ножевые ранения и избили, и вымогают 200 тысяч рублей, с последующей ежемесячной отметкой по 100 тысяч рублей. Правоохранители задержали четырех уроженцев Кыргызстана во время получения денег», — сообщили в МВД.

В милиции отметили, что при задержании подозреваемые оказали активное сопротивление. На месте преступления изъяты помеченные деньги, складывающиеся ножи.

«Подозреваемые состоят на оперативном учете МВД как активные члены одной из ОПГ Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой

применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений», и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному

сговору, с применением насилия» УК РФ. Задержанные водворены в СИЗО на период срока следствия», — отметили в МВД.