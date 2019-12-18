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В России мужчину, убившего кыргызстанца, приговорили к девяти годам тюрьмы

Суд города Нижневартовска приговорил мужчину, обвиняемого в убийстве кыргызстанца, к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Уточняется, что во время совместного распития спиртного мужчины поссорились и один нанес другому несколько ножевых ранений, от которых последний скончался.

«После совершения преступления мужчина скрыл тело и стал говорить другим работникам базы, что потерпевший уехал работать на другой объект. Позже подозреваемого задержали», — указывается в сообщении.

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