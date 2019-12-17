В Джалал-Абаде сотрудники весогабаритного контроля задержаны за вымогательство

Оперативники межрегионального управления СКМ МВД выявили факты незаконных поборов на одном из крупных пунктов весогабаритного контроля «Кара-Куль» в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что водители грузовых автомашин обратились в милицию и заявили об имеющихся фактах поборов на весогабаритном посту.

«В заявлениях указывалось, что сотрудники пункта весогабаритного контроля систематически вымогают деньги у водителей большегрузных авто за проезд. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий при получении 2 тысяч сомов за проезд через пост с поличным пойман инспектор пункта весогабаритного контроля Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля», — отметили в МВД.