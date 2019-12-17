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Происшествия

В Суусамыре мужчина избил собутыльника и оставил его умирать в поле

В Иссык-Кульской области сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в Суусамырской долине под кустарником обнаружен труп мужчины. Выехавшие на место сотрудники милиции выяснили, что погибший работал скотоводом в селе Кожомкул.

«Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Подозреваемого задержали на территории Иссык-Кульской области. Выяснилось, что 23-летний Р.Б. и погибший познакомились в день убийства. Во время распития спиртных напитков они поссорились, и подозреваемый Р.Б. избил К.К. Задержанный связал собутыльнику руки и ноги, засунул в рот кляп, сверху на тело положил автомобильную шину и скрылся в неизвестном направлении. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.
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