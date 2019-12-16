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Происшествия

Задержанный за взятку начальник отдела ДТП ГУВД Бишкека водворен в СИЗО-1

Задержанный с поличным при получении взятки начальник отдела ДТП следственной службы ГУВД города Бишкека водворен в СИЗО № 1. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, такую меру пресечения избрал Первомайский районный суд. Досудебное производство по делу продолжается. Напомним, что чиновник вымогал с водителя $1 тысячу за прекращение досудебного производства по факту наезда на пешехода.

«Ранее заявитель полностью оплатил лечение, восстановил материальный и моральный ущерб пострадавшему, который затем написал встречное заявление. Однако сотрудники ГУВД города Бишкека продолжали шантажировать заявителя направлением дела в суд, требовали деньги и не выдавали ранее помещенное на штраф-стоянку авто», — рассказали в ГСБЭП.

Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса. Начальника следственного отдела задержали на прошлой неделе. Во время обыска в его ежедневнике обнаружены 30 тысяч сомов, переданные ранее водителем.
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