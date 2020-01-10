Задержание со взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности

Бахтияр Толонов требовал от предпринимательницы деньги за выдачу лицензии. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Женщина является руководителем компании, которая занимается трудоустройством кыргызстанцев за рубежом. Ранее у нее отозвали лицензии на право деятельности. Она обратилась в Госслужбу миграции, чтобы возобновить их. Решение должен был принять директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов. За это он потребовал $800, но лицензию выдавать не собирался.

В итоге женщина обратилась с заявлением в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Ведомство зарегистрировало его в Едином реестре преступлений и проступков. По делу начали досудебное производство.

В его рамках председателя комиссии по предоставлению квот рабочей силы за рубежом гражданам КР задержали накануне. Отметим, что Бахтияр Толонов является родным братом депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова. В самой Госслужбе ни дело, ни задержание до сих пор не комментируют.