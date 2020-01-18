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В городе Ош сотрудники ГСБЭП задержали бывшего милиционера

В Оше сотрудники ГСБЭП задержали бывшего милиционера. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что 35-летнего С.Б. задержали накануне в магазине «Народный». По предварительным данным, бывший работник МВД вымогал взятку.

«В ГСБЭП обратился мужчина, который просил принять меры в отношении милиционера, вымогающего у него $1 тысячу, чтобы С.Б. якобы не возбуждал уголовное дело. Во время задержания выяснилось, что С.Б. уже несколько лет не работает в системе МВД и даже привлекался к уголовной ответственности. Ранее его подозревали в изнасиловании», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140887/
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