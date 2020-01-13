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Сюжет: Крупные взятки

В Джалал-Абадской области чиновники требовали откат с победителя тендера

Должностные лица сельского округа Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области вымогали деньги с представительницы бизнеса. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, А.Ч. победила в тендере на поставку товаров в детские сады сельского округа. После ответственные должностные лица сельского округа Каныш-Кыя начали требовать откат в 10 процентов от общей суммы тендера. Они вымогали у предпринимательницы 100 тысяч сомов. Только после получения денег обещали перечислить заявленную во время тендера сумму за предоставленные услуги.

«В рамках досудебного производства заявитель перечислила через банк двумя траншами 70 тысяч сомов на личный счет председателя тендерной комиссии. После выемки банковских документов его задержали», — рассказали в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140273/
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