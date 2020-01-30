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Сюжеты: Крупные взятки, Скандалы с чиновниками

За вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС

Накануне в Бишкеке задержан директор столичного территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования Болот Момбеков. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Известно, что он вымогал у кыргызстанца 1,8 тысячи евро (143 тысячи сомов). Вчера при получении взятки он был задержан в одном из супермаркетов. Сейчас директор бишкекского ФОМС в больнице под конвоем.

Задержание проводили сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. В самой ГСБЭП информацию пока не комментируют, обещая представить подробности позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142064/
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