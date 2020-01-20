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Происшествия

В Таласе задержан сотрудник Минюста. Систематически вымогал взятки

По факту вымогательства и получения взятки задержан главный специалист органа пробации при Минюсте в Таласе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужб, мужчина систематически вымогал и получал взятки. «Установлено, что он на регулярной основе получал денежные вознаграждения за подготовку положительного пробационного доклада в отношении лиц, осужденных за менее тяжкие преступления, по которым предусмотрены наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отметим, что орган пробации исполняет наказания, не связанные с лишением свободы.

Уточняется, что 18 января мужчина был пойман с поличным при получении части требуемой суммы взятки за дачу положительного пробационного доклада в судебные органы в отношении одного из осужденных.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140974/
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