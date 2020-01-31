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Общество

ГКНБ: судебный исполнитель задержан с взяткой

Сотрудники ГКНБ задержали с взяткой судебного исполнителя Аламединского районного суда Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что он, используя служебное положение, вымогал у кыргызстанца  деньги за прекращение исполнительного производства по факту ДТП, совершенного заявителем.

Судебного исполнителя задержали с поличным при передаче денег. Однако сумма взятки не уточняется.

Факт зарегистрирован в  ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142191/
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