ГКНБ: судебный исполнитель задержан с взяткой

Сотрудники ГКНБ задержали с взяткой судебного исполнителя Аламединского районного суда Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что он, используя служебное положение, вымогал у кыргызстанца деньги за прекращение исполнительного производства по факту ДТП, совершенного заявителем.

Судебного исполнителя задержали с поличным при передаче денег. Однако сумма взятки не уточняется.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



