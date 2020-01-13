Брат депутата Данияра Толонова, задержанный за взятку, госпитализирован

Задержанный сотрудниками ГСБЭП брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова госпитализирован. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что, по предварительным данным, Бахтияру Толонову диагностировали инфаркт.
Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения подозреваемому заочно. Брата депутата в суд не доставляли и в заседании он не участвовал.
Напомним, Бахтияра Толонова задержали при получении взятки. Заявление в ГСБЭП поступило от предпринимательницы, которая занимается трудоустройством кыргызстанцев за рубежом. Ранее у нее отозвали лицензии на право деятельности. Брат депутата, занимая должность руководителя информационно-консультационного центра Госслужбы миграции, потребовал за восстановление $800, но документ выдавать не собирался.