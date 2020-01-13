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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Брат депутата Данияра Толонова, задержанный за взятку, госпитализирован

Задержанный сотрудниками ГСБЭП брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова госпитализирован. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что, по предварительным данным, Бахтияру Толонову диагностировали инфаркт.

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения подозреваемому заочно. Брата депутата в суд не доставляли и в заседании он не участвовал.

Напомним, Бахтияра Толонова задержали при получении взятки. Заявление в ГСБЭП поступило от предпринимательницы, которая занимается трудоустройством кыргызстанцев за рубежом. Ранее у нее отозвали лицензии на право деятельности. Брат депутата, занимая должность руководителя информационно-консультационного центра Госслужбы миграции, потребовал за восстановление $800, но документ выдавать не собирался.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140281/
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