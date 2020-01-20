18:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

В Ала-Буке милиционеры вымогали деньги за прекращение досудебного производства

Сотрудники АКС ГКНБ задержали милиционеров ОВД Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

Уточняется, что следователь М.Э.М. и участковый К.И.М. вымогали у гражданки взятку за прекращение досудебного производства по факту нанесения телесных повреждений в ходе бытовой ссоры между соседями.

«Факт зарегистрирован по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Милиционеры задержаны при получении взятки в размере 35 тысяч сомов. Оба правоохранителя водворены в ИВС ОВД Джалал-Абада», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141033/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе задержан сотрудник Минюста. Систематически вымогал взятки
В городе Ош сотрудники ГСБЭП задержали бывшего милиционера
Брат депутата Данияра Толонова, задержанный за взятку, госпитализирован
В Джалал-Абадской области чиновники требовали откат с победителя тендера
Задержание со взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности
Родной брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова задержан за взятку
В городе Ош за посредничество в получении взятки задержан внештатный милиционер
Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику
В Бишкеке следователя, вымогавшую взятку, приговорили к штрафу
Задержанный за взятку начальник отдела ДТП ГУВД Бишкека водворен в СИЗО-1
Популярные новости
ДТП на&nbsp;Южной магистрали. Опубликовано видео аварии с&nbsp;участием двух джипов ДТП на Южной магистрали. Опубликовано видео аварии с участием двух джипов
Я&nbsp;сбил человека, и&nbsp;мне нужно $200. В&nbsp;Бишкеке задержан телефонный мошенник Я сбил человека, и мне нужно $200. В Бишкеке задержан телефонный мошенник
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП погибли три человека В Бишкеке в результате ДТП погибли три человека
В&nbsp;Бишкеке обнаружили студию вебкам-моделей В Бишкеке обнаружили студию вебкам-моделей
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
20 января, понедельник
18:46
По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 286,5 миллиона сомов По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила...
18:30
21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
18:15
События в Кой-Таше. Адвокат заявил, что в деле «все перевернуто с ног на голову»
18:08
В Ала-Буке милиционеры вымогали деньги за прекращение досудебного производства