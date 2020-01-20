В Ала-Буке милиционеры вымогали деньги за прекращение досудебного производства

Сотрудники АКС ГКНБ задержали милиционеров ОВД Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

Уточняется, что следователь М.Э.М. и участковый К.И.М. вымогали у гражданки взятку за прекращение досудебного производства по факту нанесения телесных повреждений в ходе бытовой ссоры между соседями.

«Факт зарегистрирован по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Милиционеры задержаны при получении взятки в размере 35 тысяч сомов. Оба правоохранителя водворены в ИВС ОВД Джалал-Абада», — сообщили в ГКНБ.