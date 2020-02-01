В Бишкеке арестовали экс-директора Судебного департамента при Верховном суде

Сотрудники АКС ГКНБ в ходе зарегистрированного досудебного производства установили, что при проведении конкурсов на ремонт зданий Первомайского районного суда в Бишкеке и Судебного департамента отдельные судейские чиновники вымогали деньги и получили от одного бизнесмена взятку в особо крупном размере за заключение контрактов.

Получены прямые доказательства причастности руководства Судебного департамента к указанным выше преступлениям. В связи с чем по результатам проведенных следственных действий к уголовной ответственности привлечены статс-секретарь Судебного департамента, начальник одного из управлений (избрана мера пресечения в виде заключения под стражу), главный специалист, а также инженер.

Накануне уведомление о подозрении получил бывший директор Судебного департамента. Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.