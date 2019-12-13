В Бишкеке мужчина обещал помочь с визой в США, взял $6,5 тысячи и скрылся

В Бишкеке сотрудники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась жительница столицы М.А. Она просила принять меры в отношении гражданина А.И., который вошел к ней в доверие, взял $6 тысяч 500 и скрылся.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

«Мужчина обещал помочь потерпевшей с визой в США. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Задержан 39-летний подозреваемый А.И. Он водворен в ИВС. Устанавливается возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: ‭0502102327, 0706233306 и 102.