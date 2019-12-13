В Бишкеке мужчина обещал помочь купить контейнер за $40 тысяч и скрылся

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в следственную службу МВД обратился гражданин Р.Т. Он просил принять меры в отношении его знакомых Сталбека, Кубана и Алмаза.

Фото МВД. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

«Потерпевший указал, что в марте 2019 года гражданин К.Т. вошел к нему в доверие, обещая решить вопросы, связанные с покупкой контейнера на рынке «Дордой». Мужчина взял $40 тысяч и скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан состоящий на учете МВД как член ОПГ 40-летний К.Т. Он водворен в ИВС», — добавили в ведомстве.