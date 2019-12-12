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Происшествия

В Ноокате произошла массовая драка молодежи после футбольного матча

Среди молодежи села Жандама айыльного округа Джаны-Ноокат произошла массовая драка. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Ошской области.

По их данным, накануне ближе к 17.00 группа молодых ребят на лошадях напали на жителей улицы Шалдырама и начали крушить все по дороге.

«Причиной конфликта послужил футбольный матч, организованный в айыльном округе 9 декабря. Во время игры представитель команды улицы Бак начал возмущаться действиями судьи. За судью заступился парень с улицы Шалдырама. Через два дня житель улицы Бак вызвал его на бой. Решили один на один встретиться на поле для кок-бору, где последний избил первого. Возникла массовая драка между молодежью двух улиц. Обиженные жители улицы Бак на лошадях напали на улицу Шалдырама», — сообщили в УВД.

В результате четверо доставлены в местную больницу, в милицию поступило пять заявлений от пострадавших. Разбито несколько машин.

«Милиция разогнала собравшихся конников. Сейчас идет задержание участников драки. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и возбуждено дело по статье 266», — сообщили УВД.
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