В сети появилось видео начала конфликта в Манасе

В интернете появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены первые минуты массовой драки в Манасе. На кадрах видно, как группа молодых людей начинает выяснять отношения, постепенно перепалка перерастает в столкновение.

На кадрах видно, что конфликт начался после того, как молодые люди из микрорайона «Спутник» избили двоих ребят из СМУ. Пострадавшие привели знакомых, и между группами произошла массовая драка.

Как ранее сообщало УВД Джалал-Абадской области, инцидент произошел в ночь на 19 ноября в микрорайоне «Спутник». По данным милиции, группа из 15–20 человек бросала друг в друга камни и устраивала беспорядки. Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть Манасского РОВД, на место направили следственно-оперативную группу. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер и собрали необходимые материалы.

По итогам проверки материалы зарегистрировали в Едином реестре преступлений. Следственная служба Манасского РОВД возбудила уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

Установлены личности 23 участников конфликта. Из них 22 задержали и по решению Манасского городского суда водворили под стражу сроком на один месяц. Еще один участник находится в больнице — вопрос о мере пресечения решат после его выписки.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается под контролем руководства областной милиции.