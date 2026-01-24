Суд в ОАЭ приговорил восьмерых граждан Узбекистана к пожизненному заключению

Суд ОАЭ приговорил восьмерых граждан Узбекистана к пожизненному лишению свободы по делу о массовой драке в Дубае. Еще одному подсудимому назначено 25 лет тюрьмы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел РУз Ахрор Бурханов.

Фото из архива

По его словам, инцидент произошел в апреле 2025 года. В суде все восемь человек признаны виновными.

«В настоящее время соответствующие ведомства и дипломатические представительства Узбекистана принимают все необходимые меры для всестороннего изучения ситуации и защиты прав граждан страны», — говорится в сообщении.

Массовая драка произошла на территории автозаправочной станции. По данным правоохранительных органов ОАЭ, в результате происшествия погибли два узбекистанца: один — на месте после удара ножом, другой впал в кому и скончался в больнице.

Дипломаты РУз ранее провели встречу с руководством Департамента уголовного розыска Дубая.

Власти ОАЭ указывали, что участившиеся правонарушения с участием граждан Узбекистана за рубежом могут негативно повлиять на действующий между двумя государствами безвизовый режим.