В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом

В Бишкеке милиция расследует драку со стрельбой и ножевыми ранениями, произошедшую ночью 20 января в одном из увеселительных заведений на проспекте Чуй. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По их данным, в заведении вспыхнул конфликт между посетителями, который мгновенно перерос в массовую драку. Один из участников начал угрожать газопневматическим оружием. В результате инцидента двое молодых людей получили ножевые ранения: один — в область икроножной мышцы, другой — в левое бедро.

Сигнал о происшествии поступил на номер 102, после чего на место выехала следственно-оперативная группа. Оружие, использованное в конфликте, изъято и направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

По данным правоохранительных органов, задержаны предполагаемые участники нападения — подростки 2006-2008 годов рождения: М.Б., М.Б., А.М. и К.С. Их доставили в следственную службу Свердловского РУВД, где продолжаются следственные мероприятия.