Участников массовой драки в Манасе задержали

В Манасе сотрудники милиции задержали группу молодых людей, участвовавших в массовой драке. Об этом сообщили в городском УВД.
Инцидент произошел в ночь на 6 февраля около 00.30 в микрорайоне СМУ. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько человек бросаются друг на друга с камнями, а один из участников оказывается на земле и получает удары от группы молодых людей.
Отмечается, что один из подростков, пострадавший во время драки, госпитализирован и получает медицинскую помощь.
Расследование продолжается.