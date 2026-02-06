14:43
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия

Участников массовой драки в Манасе задержали

В Манасе сотрудники милиции задержали группу молодых людей, участвовавших в массовой драке. Об этом сообщили в городском УВД.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля около 00.30 в микрорайоне СМУ. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько человек бросаются друг на друга с камнями, а один из участников оказывается на земле и получает удары от группы молодых людей.

УВД
Фото УВД
По факту возбудили уголовное дело по статье 280 УК КР («Хулиганство»). Правоохранительные органы установили личности всех участников инцидента, их доставили на допрос.

Отмечается, что один из подростков, пострадавший во время драки, госпитализирован и получает медицинскую помощь.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360902/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
В Манасе группа молодых людей жестоко избила мужчину прямо на улице
Суд в ОАЭ приговорил восьмерых граждан Узбекистана к пожизненному заключению
В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом
В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за тумана
В Манасе государству возвращен участок стоимостью более 150 миллионов сомов
Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас»
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
В Манасе задержали наркоторговца с 1,8 килограмма гашиша и марихуаны
Государственная ипотечная компания в КР участвует в программе реновации
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
14:33
Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержа...
14:28
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
14:27
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
14:24
В Высшей школе правосудия при Верховном суде назначен новый директор
14:07
Участников массовой драки в Манасе задержали