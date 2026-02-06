Участников массовой драки в Манасе задержали

В Манасе сотрудники милиции задержали группу молодых людей, участвовавших в массовой драке. Об этом сообщили в городском УВД.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля около 00.30 в микрорайоне СМУ. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько человек бросаются друг на друга с камнями, а один из участников оказывается на земле и получает удары от группы молодых людей.

Фото УВД

По факту возбудили уголовное дело по статье 280 УК КР («Хулиганство»). Правоохранительные органы установили личности всех участников инцидента, их доставили на допрос.

Отмечается, что один из подростков, пострадавший во время драки, госпитализирован и получает медицинскую помощь.

Расследование продолжается.