12:38
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке возле ночного клуба «Булки» произошла массовая драка

Сегодня около 7.25 в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о драке возле ночного клуба «Булки».

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, на место происшествия оперативно выехал экипаж управления Патрульной службы милиции. По прибытии информация подтвердилась — участники конфликта задержаны и доставлены в отделение милиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту инцидента проводится досудебное производство. Назначены необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Милиция напоминает, что за участие в массовых драках, проявление агрессии и нарушение общественного порядка предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы до пяти лет.

Правоохранители призывают жителей и гостей столицы соблюдать законность и не создавать угрозу безопасности окружающих.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349235/
просмотров: 806
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в страшной аварии погибли двое подростков, еще один госпитализирован
Сотрудники УПСМ и экоактивист вместе убрали панораму Бишкека
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками
Сотрудники УПСМ Бишкека помогли потерявшейся девочке найти дорогу домой
В Чуйской области задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины
В Бишкеке проходит масштабный рейд «За рулем»
После видео с дрифтом в Бишкеке в милицию вызвали представителей автосалона
Слово пацана по-токмакски: подростки вышли на «стрелку»
В Бишкеке произошла массовая драка. Все участники задержаны
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
В&nbsp;Токмоке задержана &laquo;народная целительница&raquo;, оформившая кредиты на&nbsp;клиентов В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов
Бизнес
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
31 октября, пятница
12:35
Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кино...
12:18
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране
12:09
Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы
12:00
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
11:52
Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»