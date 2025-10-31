В Бишкеке возле ночного клуба «Булки» произошла массовая драка

Сегодня около 7.25 в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о драке возле ночного клуба «Булки».

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, на место происшествия оперативно выехал экипаж управления Патрульной службы милиции. По прибытии информация подтвердилась — участники конфликта задержаны и доставлены в отделение милиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту инцидента проводится досудебное производство. Назначены необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Милиция напоминает, что за участие в массовых драках, проявление агрессии и нарушение общественного порядка предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы до пяти лет.

Правоохранители призывают жителей и гостей столицы соблюдать законность и не создавать угрозу безопасности окружающих.