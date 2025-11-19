Драка водителей. Подозреваемые граждане КНР водворены в СИЗО

Граждане Китая, задержанные после массовой драки вблизи села Константиновка Аламединского района, заключены под стражу до 15 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Отмечается, что соответствующее постановление принял следственный судья Свердловского районного суда Бишкека 17 ноября.

Также в суде сообщили, что задержание обвиняемых признано законным и обоснованным.

Ранее сообщалось о драке с участием граждан Китая. По данным милиции, между водителями двух компаний, осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера, произошел конфликт из-за разъезда на проезжей части, в результате чего завязалась потасовка. Один из водителей обратился с травмами в Чуйскую областную больницу.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий все участники инцидента установлены — 44 человека доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения следственных действий. Из них 16 человек были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») УК КР.