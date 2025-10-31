15:43
Происшествия

Конфликт после Хэллоуина: студентов МУЦА в Токмоке доставили в милицию

30 октября в 20.00 возле здания Международного университета Центральной Азии (МУЦА) в Токмоке произошел конфликт между студентами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным правоохранителей, сообщение о массовой драке поступило в дежурную часть УВД Токмока. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в университете в этот день проходило мероприятие, посвященное празднованию Хэллоуина. После его завершения между студентами произошел конфликт, однако факта драки установлено не было.

Всех участников доставили в УВД Токмока для следственных действий с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
