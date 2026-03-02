12:41
Происшествия

В Кара-Суу произошла массовая драка: возбуждено уголовное дело

По массовой драке в Кара-Суу, которая произошла 31 января, провели проверку и возбудили уголовное дело. Об этом сообщило Ошское УВД.

В милиции отметили, что поводом для резонанса стала распространенная в соцсетях видеозапись, где утверждалось о якобы ненадлежащем ходе расследования. В ведомстве подчеркнули, что следственные действия ведутся в установленном порядке.

По данным УВД,  А. уулу Д., его брат А. уулу М. и Т. уулу Д., 1998, 1999 и 1995 годов рождения, подрались с 27-летним А.А. и его друзьями после ссоры. Трое мужчин получили телесные повреждения.

Пострадавших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению, травмы квалифицированы как легкие — вызвавшие кратковременное расстройство здоровья.

По факту начали проверку, затем возбудили уголовное дело по статье 280 УК КР («Хулиганство»). Все участники доставлены в следственные органы и допрошены. Назначена дополнительная комиссионная экспертиза, после которой будет принято окончательное процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364122/
просмотров: 822
