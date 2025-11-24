После массовой драки в городе Манасе задержаны 22 человека

В городе Манасе после массовой драки правоохранительными органами задержаны 22 гражданина. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября в микрорайоне «Спутник», где группа из 15-20 парней бросала друг в друга камни и устроила беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Звонок о конфликте поступил в дежурную часть Манасского РОВД. На место направили следственно-оперативную группу. Сотрудники милиции собрали необходимые материалы и изъяли видеозаписи.

По итогам проверки дело зарегистрировали в Едином реестре преступлений. Следственная служба Манасского РОВД возбудила уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

Совместно с работниками УВД Джалал-Абадской области и ГКНБ установлены личности 23 участников драки. Из них 22 человека задержаны и решением Манасского городского суда водворены под стражу на месяц. Еще один находится в больнице, его ответственность рассмотрят после выписки.

В УВД отметили, что расследование продолжается под контролем руководства областной милиции.