Несколько таксистов выявили с поддельными удостоверениями Кыргызстана в Москве

В ноябре при содействии представительства МВД КР в России установлены несколько фактов использования в Москве и Московской области поддельных документов граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 29-летний уроженец Ошской области и 37-летний уроженец Иссык-Кульской предъявили поддельные водительские удостоверения гражданина КР с несуществующими данными. Гражданин соседней республики незаконно приобрел поддельные документы (ID-card и водительское удостоверение) гражданина КР с чужими персональными данными.

Все они занимались частным извозом.

Уроженка Джалал-Абадской области использовала паспорт гражданина Российской Федерации с признаками изменения персональных данных.

По всем фактам провели экспертизы. Изъятые документы не соответствуют государственным образцам.

В настоящее время по уголовным делам проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению неизвестных лиц, причастных к изготовлению поддельных документов.