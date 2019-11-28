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Кыргызстанка пойдет под суд в России за попытку подкупа служащего МВД

В Свердловской области России в суд передали уголовное дело в отношении гражданки Кыргызстана. Об этом сообщило ИА REGNUM.

По версии следствия, попытку подкупить начальника отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Туринскому району зафиксировали 16 сентября 2019 года.

В тот день обвиняемая обратилась в отделение с просьбой продлить срок пребывания в России на один год. Получив законный отказ, женщина предложила сотруднику полиции взять конверт, в котором находилась одна тысяча рублей.

Несмотря на то что обвиняемой пояснили, что ее действия являются противозаконными, она настаивала и предлагала конверт. В итоге начальник отдела по вопросам миграции сообщил об инциденте в дежурную часть, после чего в отношении гражданки Кыргызстана возбудили уголовное дело.
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