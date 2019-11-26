03:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Ограбление банка в Бишкеке. Неизвестные украли больше миллиона сомов

В Бишкеке неизвестные ограбили филиал «ЭкоИсламикБанка». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, звонок на пульт 102 поступил сегодня в 9.17. По вызову приехала оперативно-следственная группа.

«На месте выяснилось, что двое неизвестных ворвались в помещение банка, избили охранника и украли оттуда больше миллиона сомов»,  заявили редакции.

В УВД Октябрьского района подтвердили информацию, однако наименование банка не стали уточнять.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР.

«На место выезжало руководство УВД района и ГУВД столицы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности подозреваемых и их задержанию. Точная сумма украденного устанавливается»,  проинформировали в УВД.
Ссылка:
просмотров: 10177
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, план «Перехват»: в Бишкеке ограбили коммерческий банк
В России напали на кыргызстанца, который перевозил 30 миллионов рублей
Ограбление матери Мирбека Атабекова. ГКНБ возбудил дело по факту пыток
Золото, деньги, украшения. Кыргызстанцы арестованы за серию краж в Эмиратах
Грабителей, оказавших сопротивление милиционерам в Бишкеке, отпустили
В Бишкеке парень спас иностранцев от грабителей. Милиция его наградила
В Бишкеке у иностранца, угрожая пистолетом, отобрали деньги и телефон
В Бишкеке задержали иностранцев, ограбивших офис частной фирмы
Милиция задержала мужчину, причастного к ограблению дома главы Совета улемов
Дерзкий разбой. В Чуйской области ищут налетчиков, ограбивших обменное бюро
Популярные новости
Внимание, план &laquo;Перехват&raquo;: в&nbsp;Бишкеке ограбили коммерческий банк Внимание, план «Перехват»: в Бишкеке ограбили коммерческий банк
При задержании за взятку полковник милиции, пытаясь скрыться, сбил женщину При задержании за взятку полковник милиции, пытаясь скрыться, сбил женщину
Пользователь соцсети задержан за&nbsp;критику власти в&nbsp;Кыргызстане Пользователь соцсети задержан за критику власти в Кыргызстане
В Лейлеке убили женщину. Милиция просит опознать погибшую. Осторожно, фото! В Лейлеке убили женщину. Милиция просит опознать погибшую. Осторожно, фото!
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин