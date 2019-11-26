Ограбление банка в Бишкеке. Неизвестные украли больше миллиона сомов

В Бишкеке неизвестные ограбили филиал «ЭкоИсламикБанка». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, звонок на пульт 102 поступил сегодня в 9.17. По вызову приехала оперативно-следственная группа.

«На месте выяснилось, что двое неизвестных ворвались в помещение банка, избили охранника и украли оттуда больше миллиона сомов», — заявили редакции.

В УВД Октябрьского района подтвердили информацию, однако наименование банка не стали уточнять.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР.

«На место выезжало руководство УВД района и ГУВД столицы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности подозреваемых и их задержанию. Точная сумма украденного устанавливается», — проинформировали в УВД.