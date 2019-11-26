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Стала известна причина драки узбекских и кыргызских дворников в центре Москвы

Массовая драка дворников на улице Ефремова в Москве не была спонтанной. Рабочие заранее сговорились устроить разборку. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Незадолго до конфликта противоборствующие стороны играли в футбол. Во время импровизированного матча один из рабочих грубо нарушил правила. Команды решили встретиться позже и «обсудить» этот момент.

В результате выяснение отношений переросло в бойню на лопатах и ломах. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что задержаны более десяти участников конфликта, остальные успели разбежаться. 
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