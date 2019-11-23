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Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали кыргызстанца. Он в 2016 году дебоширил в Пскове

Питерские полицейские поймали кыргызстанца, который почти три года назад дебоширил в Пскове. Об этом сообщило издание «Провинция.ру».

По его данным, в конце декабря 2016-го два пьяных иностранца били припаркованные машины. При задержании они сопротивлялись и вступили в драку с сотрудниками правоохранительных органов.

После этого мужчины смогли скрыться. Их объявили в федеральный розыск.

Задержанному вменяется часть 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.

Подельника до сих пор ищут.
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