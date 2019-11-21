В Бишкеке женщину похитили и насильно удерживали в доме три дня

В Бишкеке по подозрению в похищении человека задержали мужчину. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что 9 ноября в командный центр ГУВД поступило сообщение из БНИЦТиО о пациентке с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки».

Фото УВД Октябрьского района. Подозреваемый три дня удерживал женщину против ее воли в одном из домов жилмассива «Кок-Жар»

«Пострадавшая обратилась с заявлением, в котором просила принять меры в отношении мужчины по имени Эсен. Он, по словам женщины, в течение трех дней удерживал ее против воли в одном из домов жилмассива «Кок-Жар» и периодически избивал», — сообщили в милиции.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Похищение человека» УК КР. Назначены все необходимые судмедэкспертизы. Оперативники УВД Октябрьского района задержали 47-летнего Н.Э. Он водворен в СИЗО-1 на два месяца.