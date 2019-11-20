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Финпол: Всех руководителей «Чакыр Япы» объявили в розыск

«АО «Чакыр Япы Санайи ве Тижарет А.Ш.» является не инвестором или донором, а лишь посредником при реализации строительства дорог на территории Кыргызстана», — заявили 24.kg в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями в ответ на обращение компании.

В ведомстве напомнили, что все руководители фирмы находятся за пределами республики и объявлены в межгосударственный розыск в качестве подозреваемых в совершении тяжкого преступления на территории КР и за пределами страны. Прокомментировали в Финполе и возможный урон инвестиционному имиджу республики в связи с разбирательством по делу.

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«В правилах и условиях ИБР и других международных финансовых институтов предусмотрены право и обязанность бенефициара, которым выступает Кыргызстан, выявлять через уполномоченные органы коррупционные действия, сговор с должностными лицами, обман и мошенничество, подделку документов как при проведении конкурсов, так и при строительстве», — заявили в ГСБЭП.

Отрицает ведомство и давление на адвокатов компании. В доказательство приводится письмо от одного из юристов Нурбека Абдалиева об отзыве поданных ранее заявлений.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП. Копия письма адвоката Нурбека Абдалиева

«Заявления отозваны, так как доводы, указанные в них, не нашли подтверждения. Адвокат публично заявил об отсутствии претензий к органам следствия. Мы рассматриваем подобную информацию как попытку уйти от установленной законом ответственности путем выброса в общественность ложных и заведомо недостоверных данных», — заключили в Финполе.
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