В Джалал-Абаде члены ОПГ похитили мужчину и требовали выкуп в $20 тысяч

Сотрудники криминальной милиции задержали члена ОПГ, подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 11 февраля примерно в 17.00 в Джалал-Абаде неизвестные похитили 28-летнего Т.Ф. Злоумышленники привезли его в Бишкек и требовали от родственников $20 тысяч.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение человека». Задержали двоих подозреваемых, однако в ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастны еще двое членов ОПГ. Их объявили в розыск. В ноябре работники криминальной милиции УВД Джалал-Абадской области задержали одного из подозреваемых. Он скрывался в столице», — добавили в УВД.