Связали и бросили в камыши. Задержаны подозреваемые в нападении на таксиста

Сотрудники милиции по горячим следам задержали двух мужчин, напавших на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что на 27-летнего мужчину, который занимался частным извозом, напали 28 октября в новостройке «Калыс-Ордо».

«Злоумышленники сели в машину, попросили водителя отвезти их в одно из пригородных сел Бишкека. Доехав до новостройки, пассажиры напали на таксиста. Угрожая ему ножом, они украли у него 7 тысяч сомов и сотовый телефон. Завязав потерпевшему скотчем глаза, рот, руки и ноги, выбросили его среди камышей. Факт зарегистрирован по статье «Разбой» УК КР», — отметили в ГУВД.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны двое подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 22-летний М.Т., уроженец Нарынской области, и 21-летний С.Н. из Джалал-Абадской области.

Задержанные водворены в СИЗО.