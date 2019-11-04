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Сюжет: Милицейские ЧП

В День милиции. Сотрудники ОВД Токмака подозреваются в избиении мужчины

В День милиции сотрудники ОВД Токмака избили 28-летнего жителя Кеминского района. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в милицию с заявлением обратился мужчина, он попросил принять меры в отношении двух неизвестных, которые 1 ноября на одной из автостоянок напали на него. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

В ходе досудебного производства установлена личность подозреваемых. Ими оказались работники ИВС ОВД Токмака 45-летний У.А. и 29-летний С.Э. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Материалы будут направлены в органы прокуратуры для дальнейшей передачи в ГКНБ. Кроме того, служба внутренних расследований проводит служебное разбирательство.

Напомним, что 1 ноября милиция Кыргызстана отмечала 95-летие со дня образования. В адрес сотрудников правоохранительных органов в последнее время звучит очень много нареканий. Особенно в адрес министра Кашкара Джунушалиева. Депутат Жанар Акаев и вовсе заявил о сращивании милиции с криминалом. Но, вместо того чтобы адекватно отреагировать на выступление нардепа, руководство МВД вступило с ним в словесную перепалку.
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