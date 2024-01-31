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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Курманкул Зулушев: Виновного в ДТП в Балыкчи милиционера накажут по закону

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев сегодня на пресс-конференции по итогам деятельности ГП КР за 2023 год прокомментировал ДТП, произошедшее в Балыкчи.

По его словам, оценку совершенному преступлению дадут по итогам следствия.

«Это ДТП относится к преступлению, совершенному по неосторожности. А то, что водитель, который совершил автонаезд, сбил и уехал, не оказав помощи, то, что он был в нетрезвом состоянии, следствию предстоит выяснить. Сейчас я не могу дать окончательного ответа по этому поводу», — сказал Курманкул Зулушев.

Он добавил, что виновника накажут по закону.

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. По подозрению задержаны экс-начальник ОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев (уволен после ДТП) и его брат Бекзат Казаков, работавший участковым инспектором ОВД Иссык-Кульского района. Первого водворили в СИЗО, второго отправили под подписку о невыезде. Позже отец пострадавшей девочки Максатбек Байгазиев заявил, что не имеет претензий к подозреваемым братьям-милиционерам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285504/
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