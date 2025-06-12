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Происшествия

В Нарыне ГКНБ уличил следователя в ряде нарушений в ходе расследования дела

По подозрению в злоупотреблении должностным положением задержан следователь следственной службы ОВД Нарына лейтенант милиции К. у. Б. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По версии следствия, милиционер совершил ряд преступлений в рамках расследования одного уголовного дела:

  • получил от обвиняемой в мошенничестве 180 тысяч сомов;
  • незаконно изъял 181 тысячу 409 сомов с банковского счета гражданина, не причастного к совершению преступления;
  • распределил деньги между тремя потерпевшими (по 120 тысяч сомов каждому) в качестве возмещения ущерба последним без соответствующего решения суда;
  • вынес постановление о прекращении уголовного дела путем составления подложного протокола примирения сторон.

Отмечается, что потерпевших обманули на 200 тысяч сомов каждого. В итоге они недополучили свои деньги. Кроме этого, нанесен материальный ущерб гражданину, у которого изъяли 181 тысячу сомов.

Возбуждено дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Задержанный милиционер водворен в изолятор временного содержания. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332430/
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