В Нарыне ГКНБ уличил следователя в ряде нарушений в ходе расследования дела

По подозрению в злоупотреблении должностным положением задержан следователь следственной службы ОВД Нарына лейтенант милиции К. у. Б. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По версии следствия, милиционер совершил ряд преступлений в рамках расследования одного уголовного дела:

получил от обвиняемой в мошенничестве 180 тысяч сомов;

незаконно изъял 181 тысячу 409 сомов с банковского счета гражданина, не причастного к совершению преступления;

распределил деньги между тремя потерпевшими (по 120 тысяч сомов каждому) в качестве возмещения ущерба последним без соответствующего решения суда;

вынес постановление о прекращении уголовного дела путем составления подложного протокола примирения сторон.

Отмечается, что потерпевших обманули на 200 тысяч сомов каждого. В итоге они недополучили свои деньги. Кроме этого, нанесен материальный ущерб гражданину, у которого изъяли 181 тысячу сомов.

Возбуждено дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Задержанный милиционер водворен в изолятор временного содержания. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.