Громкое убийство женщины в Бишкеке: за бездействие задержали милиционеров

ГКНБ выявил новые обстоятельства в деле об убийстве матери троих детей в Бишкеке. По поручению главы госкомитета Камчыбека Ташиева следователи изучили причины, которые привели к трагедии, и установили причастность сотрудников милиции к должностным преступлениям.

Читайте по теме В Бишкеке застрелили женщину. Милиция раскрыла подробности

Следствие выяснило, что погибшая имела охранный ордер с пометкой «Высокий уровень угрозы». Однако участковый инспектор Свердловского РУВД Ж.Н. игнорировал многочисленные обращения женщины и не обеспечил ее безопасность.

Чтобы скрыть бездействие, после убийства он подделал акты о проверках места жительства преступника задним числом.

Параллельно ГКНБ установил вину старшего инспектора ГУВД столицы А.К. Он незаконно выдал подозреваемому в убийстве разрешение на травматический пистолет и продлевал его. Даже когда срок лицензии истек, инспектор не изъял оружие у будущего преступника.

Итоги расследования на 29 декабря:

ГКНБ возбудил уголовные дела в отношении обоих сотрудников;

силовики задержали подозреваемых и водворили их в ИВС СИЗО ГКНБ;

Ленинский районный суд Бишкека в ближайшее время изберет меру пресечения.