Громкое убийство женщины в Бишкеке: за бездействие задержали милиционеров

ГКНБ выявил новые обстоятельства в деле об убийстве матери троих детей в Бишкеке. По поручению главы госкомитета Камчыбека Ташиева следователи изучили причины, которые привели к трагедии, и установили причастность сотрудников милиции к должностным преступлениям.
Следствие выяснило, что погибшая имела охранный ордер с пометкой «Высокий уровень угрозы». Однако участковый инспектор Свердловского РУВД Ж.Н. игнорировал многочисленные обращения женщины и не обеспечил ее безопасность.
Чтобы скрыть бездействие, после убийства он подделал акты о проверках места жительства преступника задним числом.
Параллельно ГКНБ установил вину старшего инспектора ГУВД столицы А.К. Он незаконно выдал подозреваемому в убийстве разрешение на травматический пистолет и продлевал его. Даже когда срок лицензии истек, инспектор не изъял оружие у будущего преступника.
Итоги расследования на 29 декабря:
-
ГКНБ возбудил уголовные дела в отношении обоих сотрудников;
-
силовики задержали подозреваемых и водворили их в ИВС СИЗО ГКНБ;
-
Ленинский районный суд Бишкека в ближайшее время изберет меру пресечения.