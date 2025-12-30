10:43
Происшествия

Громкое убийство женщины в Бишкеке: за бездействие задержали милиционеров

ГКНБ выявил новые обстоятельства в деле об убийстве матери троих детей в Бишкеке. По поручению главы госкомитета Камчыбека Ташиева следователи изучили причины, которые привели к трагедии, и установили причастность сотрудников милиции к должностным преступлениям.

Следствие выяснило, что погибшая имела охранный ордер с пометкой «Высокий уровень угрозы». Однако участковый инспектор Свердловского РУВД Ж.Н. игнорировал многочисленные обращения женщины и не обеспечил ее безопасность.

Чтобы скрыть бездействие, после убийства он подделал акты о проверках места жительства преступника задним числом.

Параллельно ГКНБ установил вину старшего инспектора ГУВД столицы А.К. Он незаконно выдал подозреваемому в убийстве разрешение на травматический пистолет и продлевал его. Даже когда срок лицензии истек, инспектор не изъял оружие у будущего преступника.

Итоги расследования на 29 декабря:

  • ГКНБ возбудил уголовные дела в отношении обоих сотрудников;

  • силовики задержали подозреваемых и водворили их в ИВС СИЗО ГКНБ;

  • Ленинский районный суд Бишкека в ближайшее время изберет меру пресечения.

Следственная группа продолжает работу. Госкомитет обещает дать юридическую оценку действиям всех ответственных лиц правоохранительной системы, допустивших трагедию.
