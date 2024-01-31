ДТП в Балыкчи. Депутат требует наказать прокурора, потерявшего обвиняемого

Депутат парламента Эрулан Кокулов потребовал наказать реаниматолога больницы, где лечили девочку, пострадавшую в ДТП, и дежурного прокурора, потерявшего обвиняемого. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, услышав о ДТП, он в тот же день поехал в Балыкчи.

«В больнице меня встретил реаниматолог. Я просто хотел узнать о состоянии девочки, а врач накинулся на меня с криками. Такое общение с депутатом Жогорку Кенеша непозволительно. Ладно я, к девочке не пускали родителей, по закону с ребенком должны находиться опекуны. Затем мы поехали в милицию, чтобы встретиться с обвиняемым, там нас отправили в прокуратуру, откуда опять отправили в милицию, заявив, что дело ведет ОВД. И так нас футболили до двух ночи. Мы все-таки нашли обвиняемого, он был дома. Начальника ОВД не оказалось на месте, он уехал в Бишкек за стройматериалами», — рассказал парламентарий.

Он попросил постпреда кабмина и президента в Жогорку Кенеше Алмасбека Абытова проконтролировать дело.

«Начальник ОВД за руль сел в пьяном состоянии, кроме того, на машине были подложные номера, авто новое, недавно передано ОВД. Брат чиновника тоже должен понести наказание, он дал ложные показания. Дежурный прокурор, потерявший обвиняемого, тоже должен быть наказан. Реаниматолога тоже требую привлечь к ответственности за его хамское отношение к посетителям», — подытожил Эрулан Кокулов.

Напомним, расследование резонансного ДТП с участием служебной автомашины ОВД Балыкчи, водитель которой на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девочку, продолжается. По подозрению задержаны экс-начальник ОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев (уволен после ДТП) и его брат Бекзат Казаков, работавший участковым инспектором ОВД Иссык-Кульского района.

26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей. Позже их задержали и водворили в ИВС ОВД Каракола.