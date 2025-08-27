15:30
Происшествия

Милиционера задержали по подозрению в мошенничестве в Ошской области

По факту мошенничества в Ошской области задержали оперуполномоченного ОВД Кара-Суйского района. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, при проведении оперативных мероприятий установлен факт мошенничества на общую сумму $10 тысяч со стороны оперуполномоченного ОВД Кара-Суйского района капитана милиции Д.Т.Х.

Так, в ноябре 2024 года под предлогом положительного решения уголовного дела по факту мошенничества подозреваемый взял у гражданина У.Т.М. 5 тысяч российских рублей, $5 тысяч 500 и 220 тысяч сомов. Якобы они предназначались для передачи прокурору и следователю.

20 августа 2025 года в ходе утреннего построения личного состава ПОМ села Мады ОВД Кара-Суйского района, капитан милиции Д.Т.Х. задержан сотрудниками ГКНБ и СВР МВД для проведения следственных действий с его участием.

В итоге его задержали и водворили в СИЗО ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области.
