Милиционера задержали по подозрению в мошенничестве в Ошской области

По факту мошенничества в Ошской области задержали оперуполномоченного ОВД Кара-Суйского района. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, при проведении оперативных мероприятий установлен факт мошенничества на общую сумму $10 тысяч со стороны оперуполномоченного ОВД Кара-Суйского района капитана милиции Д.Т.Х.
Так, в ноябре 2024 года под предлогом положительного решения уголовного дела по факту мошенничества подозреваемый взял у гражданина У.Т.М. 5 тысяч российских рублей, $5 тысяч 500 и 220 тысяч сомов. Якобы они предназначались для передачи прокурору и следователю.
В итоге его задержали и водворили в СИЗО ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области.